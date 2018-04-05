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«Торпедо»: «Предыдущее руководство клуба попыталось украсть логотип и историю клуба»
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«Торпедо»: «Предыдущее руководство клуба попыталось украсть логотип и историю клуба» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Московское «Торпедо» подало иск к Некоммерческому негосударственному фонду «Фонд развития инноваций, культуры и спорта» в Арбитражный суд города Москвы. Клуб оспаривает действия бывшего руководства клуба по отчуждению товарных знаков «Торпедо» в пользу ННФ «Фонд развития инноваций, культуры и спорта».
Как отмечает пресс-служба «Торпедо», клубом был выявлен факт безвозмездной несанкционированной передачи прав на товарные знаки «Торпедо», посредством договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, подписанного 2 ноября 2017 года.
— Считаем, что предыдущее руководство клуба попыталось украсть не просто логотип «Торпедо», они пытаются забрать нашу легендарную историю, — отметил руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Василий Петраков. — Болельщики полностью поддерживают нынешнее руководство, отстаивающее в правовом порядке интересы «Торпедо».
Руководят ННФ «Фонд развития инноваций, культуры и спорта» люди, аффилированные с бывшим президентом ФК «Торпедо Москва» Александром Тукмановым. Исполнительным директором Фонда является его сын — Сергей Тукманов. Совет директоров Фонда возглавляет Валерий Ияшвили, бывший член Совета директоров ФК «Торпедо Москва».
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