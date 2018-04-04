Минспорт Дагестана проведет массовую акцию в поддержку чемпионата Европы

Минспорт Дагестана проведет массовую акцию в поддержку чемпионата Европы5 апреля на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале состоится перенесённый флешмоб в поддержку чемпионата Европы.

Акцию, которая должна была пройти 27 марта, перенесли из-за объявленного в России траура по жертвам пожара, произошедшего в Кемерово.

Программа флешмоба осталась прежней. Именитые спортсмены в сопровождении детей пройдутся по стадиону, участников флешмоба поприветствуют представители руководства республики, пройдут мастер-класса по видам борьбы.

Кульминацией мероприятия станет развёртывание на установленном борцовском ковре большого баннера со словами Welcome to Dagestan.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Каспийске с 27 апреля по 6 мая.

Фото: Минспорт РД