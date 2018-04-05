Запуск сервиса F1 TV вновь отложен

Запуск сервиса онлайн-трансляций F1 TV откладывается как минимум до Гран-при Китая, сообщает Motorsport Aktuell. По информации источника, новая система требует доработки и после тестов на первом этапе чемпионата мира в Австралии выявила новые недоработки.

В закрытом бета-тесте приняло участие ограниченное число пользователей. 21 марта некоторым пользователям была отправлена ссылка на страницу для входа в стриминговую систему, работа в которой по ходу первого уик-энда 2018 года выявила множество багов и проблем, поэтому запуск сервиса отложили вновь.

Ожидается, что онлайн-трансляции F1 TV заработают с Гран-при Китая, однако это будет зависеть от скорости решения выявленных проблем.