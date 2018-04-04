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КДК закрыл фанатский сектор клуба «Луч-Энергия» за оскорбления Григоряна
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КДК закрыл фанатский сектор клуба «Луч-Энергия» за оскорбления Григоряна 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение закрыть сектор «8» футбольного клуба «Луч-Энергия», который проводит свои домашние матче на стадионе «Динамо». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«ФК «Луч-Энергия» оштрафован в размере 10 тысяч рублей и закрытием сектора на 1 домашний матч. Не раз было вынесено предупреждение клубу, сегодня вынесен вердикт. Болельщики оскорбляют Александра Григоряна во время домашних матчей», — передает слова Григорьянца корреспондент Sport24.ru Владислав Мирзоянц.
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