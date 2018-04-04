Генсек Федерации бокса России Кремлев встретился с президентом Сербии Вучичем

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия между странами по развитию бокса. В том числе совместное проведение флешмоба, посвященного Дню Победы — 9 мая, а также организация и проведение Международного дня бокса 22 июля.

"Сербский народ — наш братский народ. Мы договорились, что совместно проведем большой флешмоб перед 9 мая — в честь ветеранов Великой Отечественной войны — дань памяти от нашего боксерского сообщества. Возложение цветов пройдет не только по всем регионам России и Сербии, но и по всем странам, которых коснулась война", — сказал Кремлев.

"Также мы обсуждали взаимодействие по Дню бокса. Более 170 стран уже готовы принять участие в этом. С президентом Сербии обсудили, что сделаем масштабный праздник. В Сербии тоже пройдет масштабный флешмоб — и в Белграде, и в регионах. Мы получили полную поддержку. Александр Вучич взял на контроль и лично будет следить, чтобы мероприятия прошли на высшем уровне», — продолжил он.

Также Кремлев отметил, что взаимодействие не ограничится мероприятиями. Будет проделана большая работа по обмену опытом. «Проведем совместные сборы, сербские тренеры и судьи приедут к нам на повышение квалификации, также привезем спортсменов, чтобы поднять качество бокса. Потому что президент сказал, что бокс в Сербии любят, у них он тоже самый популярный вид спорта. Вопросы развития бокса сегодня решаются на самом высоком государственном уровне, потому что бокс является флагманом спорта», — подчеркнул генеральный секретарь федерации.

"К годовщине Победы в 85 регионах России, а также в странах СНГ пройдет торжественная церемония возложения цветов, организованная региональными федерациями бокса. Спортсмены и ветераны спорта наденут футболки с изображениями ветеранов спорта и надписью #ВеликаяПобеда #БоксОбъединяет", — отмечается в сообщении пресс-службы.