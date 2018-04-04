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N-TV: российских футболистов предупредили об индивидуальной ответственности за допинг
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N-TV: российских футболистов предупредили об индивидуальной ответственности за допинг 

Российский стадион 41 минуту назад
Фото: Российский стадион
Материал представлен в пересказе ИноТВ
В преддверии чемпионата мира Российский футбольный союз предостерёг игроков от непреднамеренного употребления допинга и даже опубликовал целый список правил поведения для спортсменов. При этом РФС неоднократно подчеркнул их индивидуальную ответственность за употребление запрещённых препаратов. Очевидно, на случай допинга на ЧМ-2018 здесь готовят объяснения о «печальных исключениях» во избежание обвинений в систематических нарушениях, отмечается на сайте немецкого телеканала N-TV.
Российский футбольный союз призывает игроков к осторожности накануне чемпионата мира: им рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы по ошибке не употребить допинг. При этом в список рискованных продуктов и веществ попали чай, говядина и кальян, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.
Теперь никто не сможет сказать, что здесь ничего не делается для борьбы с допингом, иронизирует автор статьи. Российский футбольный союз на днях посвятил этой теме целую ветку сообщений — в данном случае целый десяток, подчёркивает издание.
"Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы. Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за всё, что находится у них в организме, ответственны только они", — так сказано в опубликованном в Twitter сообщении Российского футбольного союза.
Как с удивлением отмечает немецкий корреспондент, кто-то использовал максимально доступное число знаков для публикации этого сообщения: в Twitter они ограничиваются 280 символами. Далее прилагается список правил поведения — некоторые понятные и убедительные, другие вызывают изумление, утверждает автор статьи, предлагая немецким читателям ознакомиться с избранными пунктами.
В частности, корреспондент телеканала N-TV рассказывает, что российским футболистам советуют обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники и всегда напоминать врачам, что пациент — спортсмен, который может подвернуться допинг-контролю. Также все применяемые лекарственные средства и спортивное питание настоятельно рекомендуется проверять по списку на сайте РУСАДА.
Среди неожиданных правил для автора статьи оказался запрет на курение кальяна и употребление экзотических чаёв. Кроме того, Российский футбольный союз призывает спортсменов смотреть сертификаты на всё мясо, привезённое из Южной Америки и Китая, так как оно может содержать кленбутерол. Ни при каких обстоятельствах не допускается применение наркотических средств. Также ни в коем случае нельзя пользоваться средствами для сгонки веса, потому что они часто содержат запрещённые диуретик и психостимуляторы.
С точки зрения автора статьи, примечательно, как в этом своде правил подчёркивается индивидуальная ответственность спортсмена. «Совершенно очевидно, что здесь предпочитают не вызывать воспоминания о систематическом, поддерживаемом государством допинге, как на зимних Олимпийских играх в Сочи, — настаивает N-TV. — Вместо этого на случай положительных допинг-проб российских игроков во время ЧМ тут готовят почву для объяснений по принципу „печального единичного случая“.
Поэтому последний из серии твитов Российского футбольного союза в этой ветке завершается ясным предупреждением, обращённым ко всем футболистам: „Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!“
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT и Стадиона
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