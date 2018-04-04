Венгер: «Когда начинаешь двухматчевое противостояние на выезде, твоя задача проще»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы журналистов накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

"Когда играешь первый матч дома, то сложно понять, чего именно тебе нужно достичь. Важно не просто победить, но при этом и не пропустить. Когда начинаешь двухматчевое противостояние на выезде, твоя задача проще.

Стоимость выездного гола в еврокубках очень высока. Хотелось бы не пропустить в домашнем матче. Но если это случится, нельзя переставать играть и не стремиться к победе. С «Эстерсундом» и «Миланом» мы начинали на выезде, нажа задача была проста — нужно было лишь добиться победы. Сейчас же важно сыграть хорошо не только в атаке, но и в обороне", — цитирует Венгера Football London.