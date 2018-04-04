Харри Реднапп: «Арсенал» победит крупно. Мой счет — 3:0"

Известный специалист, в прошлом тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», Харри Реднапп в интервью «СЭ» предложил ЦСКА выставить Месси, Роналду и Неймара в матче против «Арсенала». В противном случае его прогноз неутешителен — 3:0.

— В целом, что вы думаете об «Арсенале»?

— Когда «Арсенал» играет хорошо, на него приятно смотреть. Но играет хорошо он редко (смеется). Атакующий стиль Венгера все еще жив: пас — движение, пас — движение, все это сохранено в философии. «Арсенал» может играть фантастически.

— Почему же не играет? Может, все-таки дело в Венгере?

— Я не знаю. Венгер слишком любит «Арсенал», ему тяжело с ним расстаться. Он великолепный, фантастический тренер, он сделал для клуба и английского футбола очень много. Думаю, ему особенно важна победа в Кубке УЕФА , ведь Венгер ничего не выигрывал в Европе. Может быть, в мае он уйдет, если все-таки возьмет трофей.

— Как завершится матч в Лондоне? Кто забьет?

— Думаю, что «Арсенал» победит крупно. Мой счет — 3:0. Забьют Уэлбек, Рэмси и Езил. ЦСКА важно выдержать натиск «Арсенала» в первые 20 минут. Если «Арсенал» забьет быстрый мяч, то можно дальше не играть. Я думаю, что так и будет. В «Арсенале» все понимают, как важен этот Кубок УЕФА. Венгер уйдет или останется, а Лига чемпионов будет в следующем сезоне только в одном случае — если выиграть еврокубок.

— Дайте хотя бы совет — как победить «Арсенал»?

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Харри Реднапп: «ЦСКА надо заявить Месси, Роналду и Неймара. Тогда он победит „Арсенал“