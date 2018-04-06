Лига Европы. ЦСКА крупно проиграл «Арсеналу»

Московский ЦСКА провел первый матч четвертьфинала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Встреча завершилась победой английского клуба 4:1.

"Арсенал" с первых минут повел наступление на ворота Игоря Акинфеева и довольно быстро, на 8 минуте добился успеха. Аарону Рэмзи дали пробить с угла вратарской площадки. Но быстрый гол не сломал армейцев. Напротив, они быстро пошли вперед и вскоре отыгрались. Александр Головин сам заработал штрафной, сам же его и реализовал, красивым ударом отправив мяч в обвод стенки.

Вскоре Ахмед Муса мог и должен был выводить ЦСКА вперед, но угодил в сетку с внешней стороны. И тут же выпад хозяев. Георгий Щенников сбил в штрафной Месутп Езила. Судья после консультации с помощниками назначил пенальти, который реализовал Александр Ляказетт . Через шесть минут Ляказетт забросил мяч в штрафную, где Рэмзи исхитрился пробить с лету — Акинфеев был бессилен 3:1. А затем оборона ЦСКА позволила Ляказетту нанести точный удар низом — 4:1. С этим счетом команды ушли на перерыв.

После перерыва «Арсенал» создал несколько острейших моментов, которые остались нереализованными. Алан Дзагоев же поразил ворота Петра Чеха, но оказался в положении вне игры. Гол засчитан не был. «Арсенал» обозлился и снова обрушился на ворота москвичей. Но несколько раз гостей выручил Акинфеев, один раз мяч после удара Рэмзи пришелся в штангу. Результат первого тайма остался в силе.

"Арсенал" выиграл 4:1 и создал себе хороший задел перед ответным матчем. Для выхода в полуфинал армейцам нужно побеждать в Москве со счетом 3:0.