Бесплатные автобусы доставят фанатов на тренировки сборной Хорватии в Рощино 

Во время чемпионата мира по футболу в Ленинградской области запустят бесплатные скоростные автобусы. Они будут возить фанатов на открытые тренировки сборной Хорватии в Рощино, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
В связи с особыми требованиями к транспорту, на каждом автобусе установят навигационную систему ЭРА-ГЛОНАСС. Предполагается, что вместимость шаттлов составит 50 человек. Обкатка автобусов начнётся в начале мая.
Напомним, хорваты выбрали новую арену в Рощино своей тренировочной базой. К матчам мундиаля они будут готовиться в Ленобласти. В составе команды выступает много известных футболистов. В их числе плеймейкер мадридского "Реала" Лука Модрич, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич и форвард итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич.