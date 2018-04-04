Бесплатные автобусы доставят фанатов на тренировки сборной Хорватии в Рощино

Во время чемпионата мира по футболу в Ленинградской области запустят бесплатные скоростные автобусы. Они будут возить фанатов на открытые тренировки сборной Хорватии в Рощино, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В связи с особыми требованиями к транспорту, на каждом автобусе установят навигационную систему ЭРА-ГЛОНАСС. Предполагается, что вместимость шаттлов составит 50 человек. Обкатка автобусов начнётся в начале мая.