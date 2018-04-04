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Бесплатные автобусы доставят фанатов на тренировки сборной Хорватии в Рощино
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Бесплатные автобусы доставят фанатов на тренировки сборной Хорватии в Рощино 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Во время чемпионата мира по футболу в Ленинградской области запустят бесплатные скоростные автобусы. Они будут возить фанатов на открытые тренировки сборной Хорватии в Рощино, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
В связи с особыми требованиями к транспорту, на каждом автобусе установят навигационную систему ЭРА-ГЛОНАСС. Предполагается, что вместимость шаттлов составит 50 человек. Обкатка автобусов начнётся в начале мая.
Напомним, хорваты выбрали новую арену в Рощино своей тренировочной базой. К матчам мундиаля они будут готовиться в Ленобласти. В составе команды выступает много известных футболистов. В их числе плеймейкер мадридского "Реала" Лука Модрич, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич и форвард итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич.
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