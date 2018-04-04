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В Ленобласти во время ЧМ запустят бесплатные автобусы к базе сборной Хорватии
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В Ленобласти во время ЧМ запустят бесплатные автобусы к базе сборной Хорватии 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области запустят бесплатные скоростные шаттлы, которые доставят болельщиков на открытые тренировки в поселок Рощино, где в период проведения чемпионата мира по футболу будет базироваться сборная Хорватии, сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.
"В рамках чемпионата мира по футболу Ленинградская область запустит бесплатные скоростные автобусы, которые доставят болельщиков в поселок Рощино на открытие тренировки сборной Хорватии", — сообщили в пресс-службе.
В областном правительстве отметили, что автобусное сообщение обеспечит компания «Питеравто». Шаттлы будут курсировать от железнодорожной станции Рощино до одноименного поселка, где располагается спортивная база сборной Хорватии.
"На каждом транспортном средстве установлена навигационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», их вместимость составит 50 человек", — отметили в пресс-службе.
Поселок Рощино расположен в Выборгском районе в 7 км от берега Балтийского моря. Расстояние от Петербурга до Рощина составляет около 60 километров.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. На территории Ленинградской области будет базироваться только сборная Хорватии, а в Северной столице будут тренироваться команды Коста-Рики — база в Павловске, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, база которой расположена в Зеленогорске.
В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.
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