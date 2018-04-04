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«Крылья Советов» — «Спартак». Мельгарехо выйдет с первых минут в обороне
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«Крылья Советов» — «Спартак». Мельгарехо выйдет с первых минут в обороне 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Стали известны составы «Крыльев Советов» и "Спартака" на матч 1/4 финала Кубка России. С первых минут в обороне красно-белых появится номинальный хавбек Лоренсо Мельгарехо.
Полностью составы выглядят следующим образом:
"Крылья Советов": Конюхов, Ланин, Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко — Кленкин, Алиев, Чочиев — Соболев, Корниленко.
Запасные — Леонов, Шильников, Башкиров, Гаджибеков, Зотов, Мияйлович, Самодин, Кулик, Тихонов, Георгиевский.
"Спартак": Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Мельгарехо — Фернанду, Глушаков — Зобнин, Луиз Адриану, Промес — Зе Луиш.
Запасные — Ребров, Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Бакаев, Самедов, Комбаров, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Роша.
Матч начнется в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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