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Биатлонистка Сливко планирует работать над техникой в будущем сезоне
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Биатлонистка Сливко планирует работать над техникой в будущем сезоне 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТЮМЕНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Виктория Сливко планирует работать над техникой во время подготовки к следующему сезону. Об этом она рассказала ТАСС.
В прошедшем сезоне Сливко приняла участие в пяти гонках на этапах Кубка мира, в лучшей из которой заняла 27-е место.
"На будущий сезон, безусловно, нужно работать и подтягивать все компоненты, то есть работать над стрельбой, над ходом, над техникой — у меня много есть недочетов и различных проблем, поэтому в подготовке пристальное внимание уделю всему этому, — отметила спортсменка. — Во— первых, нужно пообщаться с тренером, он будет писать план тренировок. Мы с ним понимаем, что нужно работать над техникой, правильная техника передвижения — более скоростная, поэтому если я исправлю технические ошибки, то стану быстрее на лыжне, ну и функционально будем готовиться".
Готовиться к будущему сезону спортсменка готова под руководством любого тренера. «Понятно, что есть какие-то мысли и желания, с кем бы хотелось тренироваться, но все равно это решит руководство, и мы будем, несмотря ни на что, работать с теми тренерами, которых нам предоставят», — уточнила она.
По словам Сливко, ей непонятна резкая критика со стороны недоброжелателей. «Я не случайно оказываюсь в сборной, потому что также, как и все девочки, прохожу отбор, отбираюсь в основу, меня заслуженно берут. То, что не получается иногда, — это у всех бывает. Я не знаю, почему такое отношение ко мне на самом деле», — прокомментировала Сливко.
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