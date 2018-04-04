Мануэл Фернандеш намерен подписать новый контракт с «Локомотивом»

Футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш намерен подписать с железнодорожниками новое соглашение и продолжить свою карьеру в чемпионате России. Известно, что игрок готов начать обсуждение нового контракта с «Локо» в ближайшее время, о чем сообщил агент португальца Паулу Барбоза.

"На данный момент есть контакт между нами и «Локомотивом», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-экспресс». — Полагаю, что в ближайшее время мы сядем за стол переговоров. Важным моментом является то, что сам Мануэл выразил желание остаться в команде и продолжить свою карьеру в российской премьер-лиге. Посмотрим, на какой срок сможем подписать договор. На мой взгляд, он еще способен отыграть на высоком уровне порядка четырех лет. Как минимум. "

В нынешнем сезоне Фернандеш сыграл за «красно-зеленых» 35 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. В «Локомотиве» футболист выступает с июня 2014 года. За время выступления за железнодорожников футболист стал вызываться в национальную сборную Португалии.