Утки опять не дают проезда вьетнамским водителям (видео) 

Уже во второй раз на YouTube появилось видео, на котором стадо уток, переходящих дорогу, мешают проезду по ней автомобилей
Кадры были сняты 28 марта в южной провинции Тай Нинь. Но на этот раз утки не только воспользовались зеброй, но и даже пропустили несколько машин. А еще их стало больше — ролик длится целых полторы минуты.
Первое видео с переходящими дорогу птицами появилось в сети на позапрошлой неделе. Тогда пользователи вьетнамского Интернета насчитали на сельской дороге что-то около 978 уток.
Источник: VnExpress