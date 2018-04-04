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Утки опять не дают проезда вьетнамским водителям (видео)
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Утки опять не дают проезда вьетнамским водителям (видео) 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Уже во второй раз на YouTube появилось видео, на котором стадо уток, переходящих дорогу, мешают проезду по ней автомобилей
Кадры были сняты 28 марта в южной провинции Тай Нинь. Но на этот раз утки не только воспользовались зеброй, но и даже пропустили несколько машин. А еще их стало больше — ролик длится целых полторы минуты.
Первое видео с переходящими дорогу птицами появилось в сети на позапрошлой неделе. Тогда пользователи вьетнамского Интернета насчитали на сельской дороге что-то около 978 уток.
Источник: VnExpress
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