Операция «Купюра»: полицейские пытались расплатиться фальшивыми купюрами в магазинах

Тактико-специальное занятие «Купюра» проводится в целях отработки действий с персоналом торговых точек в случае выявления поддельных денежных знаков.

В его рамках сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области проверили ряд магазинов на территории центральной части областного центра и микрорайона Чистые пруды.

Проверка коснулась как магазинов федеральных и региональных торговых сетей, так и отдельных торговых точек — всего 15 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Ранее данные магазины неоднократно проверялись на предмет действий при выявлении фальшивых денежных знаков. В ходе проведения операции продавцам, менеджерам и охранникам магазинов было предложено на практике отработать действия по выявлению и пресечению использования поддельных денег.

«Несмотря на регулярную разъяснительную работу со стороны сотрудников полиции, рассылку писем с рекомендациями, а также инструктажи служб собственной безопасности, в некоторых случаях работники магазинов не обращали внимания на признаки подлинности банкнот. А в случаях, когда появлялись сомнения в подлинности денег, персонал не предпринимал должных мер по задержанию подозрительных лиц и информированию об этом полиции, что позволяло бы сбытчикам покинуть место сбыта», — отметили в УМВД по Кировской области.

Руководству и службам безопасности торговых точек полицейские направят письма с требованием провести инструктаж по действиям в подобных ситуациях.

Признаки подлинности денежных купюр:

— комбинированный водяной знак (на просвет рисунок имеет участки более светлые, чем бумага);

— выпуклые элементы на купюрах (надпись «Билет Банка России», метки для лиц с ослабленным зрением);

— защитная нить (металлизированная защитная нить шириной 5 мм с повторяющимся изображением, внедренная в бумагу);

— эффект изменения изображения на защитной нити (при изменении угла зрения рисунок меняется);

— микроперфорация (на просвет видны микроотверстия, имеющие ровные, параллельные ряды);

— оптически переменная магнитная краска (при изменении угла зрения изменяется цвет герба города).

Сотрудники полиции рекомендуют работникам торговых точек завести книги учета, в которые необходимо записывать номера банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. Места, где осуществляется оплата покупок, следует оборудовать камерами видеонаблюдения.

Если денежная купюра вызывает сомнение в подлинности, не отказывайтесь от подозрительной банкноты и не возвращайте ее сбытчику, в том числе под предлогом замены, размена или проверки в банке. Незамедлительно вызовите полицию и постарайтесь задержать сбытчика до приезда сотрудников.

При невозможности задержать лицо, которое предъявило в качестве расчета денежный знак с признаками подделки, необходимо запомнить его приметы: внешний вид (рост, телосложение, цвет волос, стрижка), отличительные признаки (шрамы, татуировки, особенности речи, походка), одежда, а также автотранспорт, на котором он прибыл (марка, государственный номер или приметы автомашины). В обязательном порядке обеспечьте сохранность купюры, постарайтесь как можно меньше трогать ее руками, поскольку на ней могут сохраниться отпечатки пальцев преступника. Сохраните видеозапись камер видеонаблюдения (при их наличии).

Не пытайтесь сбыть поддельную денежную купюру. Сбытчик несет уголовную ответственность по статье 186 Уголовного кодекса РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, если те же деяния совершены в крупном размере — лишение свободы на срок до 12 лет.

О выявлении денежного знака, вызывающего сомнения в своей подлинности, необходимо незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД по телефону 02 (102 — с мобильного телефона).

Фото — скриншот видео УМВД по Кировской области