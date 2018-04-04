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Маттеус: «В 1990 году мы еще не знали, что англичане не умеют бить пенальти, спустя 28 лет знаем!»
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Маттеус: «В 1990 году мы еще не знали, что англичане не умеют бить пенальти, спустя 28 лет знаем!» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус в своей колонке на FourFourTwo вспомнил о победе Бундестим на чемпионате мира в 1990 году. В финальном матче мундиаля немцы с минимальным счетом обыграли сборную Аргентины, но тяжелейшим матчем Маттеус считает полуфинал против национальной команды Англии.
Основное время той встречи завершилось вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было, и победитель определялся в серии пенальти. Немцы были точнее и вышли в финал турнира, а для англичан та серия пенальти стала первой в целой череде разочарований: после ЧМ-90, родоначальники футбола также покидали из-за неудачного исполнения одиннадцатиметровых следующие крупные турниры: Евро-96, ЧМ-98, Евро-04, ЧМ-06, Евро-12. Маттеус не упустил возможности подшутить над этой слабостью англичан.
«Нашей тяжелейшей игрой был матч с Англией. Тогда мы еще не знали, что они не умеют бить пенальти. Теперь, спустя 28 лет, знаем!»
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