Недалеко от Восточного Дегунина проведут турнир по настольному теннису

В воскресенье, 15 апреля, в культурно-просветительском центре храма во имя иконы Божией Матери «Знамение» вблизи Восточного Дегунина пройдут соревнования по настольному теннису среди православной молодежи. Об этом сообщил волонтер храма.

— Турнир благословлен самим преосвященным Парамоном, епископом Бронницким, — рассказал волонтер. — К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет.

Он также добавил, что ученики спортивных школ, а также обладатели спортивного разряда к состязанию допущены не будут. Подать заявку на участие можно до 12 апреля по телефону 8 (909) 934-21-03.

Отметим, что культурно-просветительский центр храма во имя иконы Божией Матери «Знамение» находится по адресу ул. Фестивальная, д. 77а. (мю)