Умер бывший полузащитник сборной Англии Рэй Уилкинс

Бывший полузащитник сборной Англии Рэй Уилкинс ушёл из жизни в возрасте 61 года. На прошлой неделе стало известно, что у Уилкинса случился сердечный приступ, после которого он упал и ударился головой. Он был доставлен в больницу и погружён в искусственную кому.

Уилкинс в качестве футболиста выступал за «Челси», « Манчестер Юнайтед », «Куинз Парк Рейнджерс», «Милан», «Пари Сен-Жермен». В качестве тренера работал в «Челси», «Фулхэме», «КПР», « Астон Вилле », молодёжной сборной Англии и сборной Иордании.

На счету Уилкинса 84 матча за сборную Англии, в том числе на двух чемпионатах мира.