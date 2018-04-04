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Умер бывший полузащитник сборной Англии Рэй Уилкинс
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Умер бывший полузащитник сборной Англии Рэй Уилкинс 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший полузащитник сборной Англии Рэй Уилкинс ушёл из жизни в возрасте 61 года. На прошлой неделе стало известно, что у Уилкинса случился сердечный приступ, после которого он упал и ударился головой. Он был доставлен в больницу и погружён в искусственную кому.
Уилкинс в качестве футболиста выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс», «Милан», «Пари Сен-Жермен». В качестве тренера работал в «Челси», «Фулхэме», «КПР», «Астон Вилле», молодёжной сборной Англии и сборной Иордании.
На счету Уилкинса 84 матча за сборную Англии, в том числе на двух чемпионатах мира.
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