На всех один подвиг. В Ставрополе подвели итоги турнира имени Духина

В большом концертном зале дворца собрались почетные гости, участники и их родители, волонтеры. Гости в предвкушении ожидали начала церемонии награждения.

По традиции, первое слово было дано Анатолию Духину:

«Прежде всего, ребята, хочу пожелать, чтобы вы выросли такими же мужественными и сильными, как наши дети, память о которых мы чтим сегодня. Мирного неба вам над головой и пусть в вашей жизни будет больше счастливых моментов».

Главный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Ушаков также сказал пару приветственных слов:

«Незаметно пролетели дни турнира. Буквально недавно мы были на открытии, а уже подводим итоги. Здорово, что ни погода, ни что другое не повлияло на ваш настрой. И сегодня вы заслуженно получите свои медали и кубки. Но самая главная награда — это воспоминания о городе Ставрополь, которые вы увезёте с собой».

Глава краевой столицы, Андрей Джатдоев , отметил, что участники турнира не просто играли в футбол и соревновались между собой, они выполняли важную государственную миссию. Он подчеркнул, что укрепление памяти о подвигах наших соотечественников — это гражданский долг каждого. По его словам, юные футболисты выполнили этот долг на ура.

Наконец, стартовала церемония награждения призеров и победителей турнира. Первыми за своими медалями вышли команды возрастной группы 2008 года рождения. Четвертое место заняли футболисты «РСШОР» (Элиста). Бронза — у команды «Олимп-2014» (Апшеронск). На втором месте расположился футбольный клуб «Краснодар» (Армавир). Золото забрал ставропольский «Кожаный мяч», который к тому же получил специальный приз «За волю к победе». Лучшими игроками в этой возрастной категории были признаны: вратарь — Михаил Володько («ДЮСШ «Кожаный мяч»), защитник — Захар Бабанский (ФК «Краснодар»), полузащитник — Максим Гайдабура («РСШОР», Элиста), нападающий — Родион Аветисов (ФК «Краснодар»), бомбардир — Егор Чигинцев («Олимп-2014»), игрок — Эдмон Фарамазян («ДЮСШ «Кожаный мяч»).

Для награждения победителей и призеров 2007 года рождения на сцену был приглашен и заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края Петр Петрович Марченко, который поблагодарил всех за участие и отметил, что победы ребят на этом турнире — лучшая память о подвиге Владислава Духина и его товарищей.

Далее кубком, медалями, памятным дипломом и футбольной экипировкой была награждена команда «Авангард» (Керчь), занявшая четвертое место. Следующими на сцену поднялись игроки «ДЮСШ „Сахарник“ (Изобильный). Вторыми среди футбольных коллективов 2007 года рождения стали футболисты „РДЮСШ“ (Махачкала). Ну а победителем вновь стала команда „ДЮСШ „Кожаный мяч“ (Ставрополь). Также она забрала специальный приз „Гроза авторитетов“. Лучшими игроками турнира стали: вратарь — Максим Хаустов (“ДЮСШ „Кожаный мяч“), защитник — Магомед Абакаров (»РДЮСШ»), полузащитник — Артур Каракин («Авангард»), нападающий — Никита Стешенко (ДЮСШ «Сахарник»), бомбардир — Рамиль Таштемиров («РДЮСШ»), игрок — Артем Сидоренко («ДЮСШ «Кожаный мяч»).

Уже после, футболист керченского «Авангарда», Артур Каракин, получивший заветную статуэтку лучшего полузащитника, поделится своими впечатлениями:

«Это был по-настоящему интересный турнир, который очень мне понравился. Что-то у меня получалось, что-то нет. Пусть не удалось стать лучшим игроком, но я искренне рад получить звание лучшего полузащитника. Были некоторые сильные команды, тот же «Кожаный мяч», который нам не удалось обыграть. Но в следующем году мы намерены вернуться сюда уже за чемпионским кубком».

В группе футболистов 2006 года рождения результаты распределились следующим образом:

1. «СДЮСШОР» (Прохладный). 2. «ДЮСШ „Кожаный мяч“ (Ставрополь), 3. „СШОР 6“ (Пятигорск). Команда из Прохладного стала также обладателем приза „За верность идеалам турнира“. Лучшие игроки: вратарь — Курбан Лутов (»СДЮСШОР»), защитник — Игорь Акопджанян («СДЮСШОР»), полузащитник — Александр Балабуст («Псков-747», Псков), нападающий — Игнат Касьянов (ДЮСШ «Кожаный мяч»), бомбардир — Альберт Чингаев (СШОР №6), игрок — Илья Беришвили (ДЮСШ «Кожаный мяч»).

Отдельно хочется отметить командный дух игроков «СДЮСШОР» из Прохладного. Для Курбана Лутова, к примеру, успех клуба всегда на первом месте:

«Этот турнир стал для меня бесценным игровым опытом. Я, конечно, очень рад, что стал лучшим вратарем, но результат команды для меня важнее. Мы — первые, мы — чемпионы! Прохладный вперед!»

Среди команд возрастной группы — 2005 призерами стали: ФК «Псков-747», «ДЮСШ по футболу» (Ставрополь), «СШ №5» (Киров). Первое место заняла команда волгоградского «Ротора», получившая так же специальную награду «Приз зрительских симпатий». Лучшими были признаны: вратарь — Тигран Азарян (ДЮСШ по футболу), защитник — Михаил Харлан («Ротор»), полузащитник — Максим Балахонов (СШ №5), нападающий — Алексей Бондаренко (ДЮСШ по футболу), бомбардир — Георгий Суанов (ФК «Барс»), игрок — Михаил Савостин («Ротор»).

Тренер волгоградской команды Павел Дегтяренко остался доволен итоговым результатом, что и неудивительно:

«Подготовка к турниру, на самом деле, проходила не лучшим образом. У нас в Волгограде лежал снег и мы готовились к тяжелым условиям. Занимались в зале, на поле выходили в этом году два раза. Наша команда всегда стремится к чемпионству, ребята всегда настроены побеждать. По-другому они не умеют. Конечно, может что-то может и не получиться, но стремимся мы всегда на самый верх. Поэтому я рад результату и всем доволен, организацией в том числе. Мне все понравилось.

Четвертое место среди футбольных коллективов 2004 года рождения заняла команда «РСШОР» (Элиста). Бронзу завоевали футболисты «ДЮСШ по футболу» города Ставрополь. На втором месте оказалась «Рица» (Гудаута). Золотые медали ушли к игрокам владикавказской «Юности». Команде вручили специальный приз оргкомитета «Играй с душой, борись до конца! Невозможное — возможно!»

Лучшими в этой возрастной категории стали: вратарь — Альберт Битаров («Юность»), защитник — Гарри Лагвилава («Рица»), полузащитник — Лука Багателия («Рица»), нападающий — Владислав Копченко (ДЮСШ по футболу), бомбардир — Роберт Потиян («Юность»), игрок — Марат Кучиев («Юность»).

Не забыли на церемонии и про сборные школ Ставрополя. Результаты в этой группе оказались следующими: 1. «МБОУ СОШ № 22», 2. «МБОУ СОШ № 43», 3. «Гимназия №25», 4. «СОШ № 21». Победитель стал обладателем специального приза «Лучшей школьной футбольной команде города Ставрополя». Отдельно были отмечены: вратарь — Даниил Калинин («Гимназия №25»), защитник — Владислав Кошевой («СОШ №21»), полузащитник — Мурад Гаджимурадов («СОШ №43»), нападающий — Артем Польшаков («Гимназия №25»), бомбардир — Александр Головинский («СОШ №22»), игрок — Виктор Аветиков («СОШ №22»).

Вот такой насыщенной была церемония награждения. После официального объявления о закрытии XVIII Всероссийского футбольного турнира, посвященного памяти Героя России Владислава Духина, гости ещё долго не покидали зал. Никто не хотел прощаться с этим грандиозным событием. Особенно волонтеры, которые за неделю так сильно прикипели к своим командам.

Волонтерский корпус специализированного отряда «Особый взгляд» уже не первый год помогает в организации этого масштабного мероприятия. Руководитель отряда, Артем Балыко, лично контролировал деятельность своих подопечных и всячески помогал координаторам турнира:

«На мой взгляд, мероприятие в этом году было отработано на высшем уровне. Конечно, всегда есть куда стремиться, были и недочеты, в частности, с организацией досуга. Но мы их, к счастью, решили благополучно и главное вовремя. Максимально всё возможное мы от себя сделали.

Этот турнир надолго запомнится его участникам. Из года в год команды из разных уголков стремятся попасть на него. Почему? Вероятно, дело в атмосфере самого мероприятия. Никто не приезжает сюда исключительно ради победы. Самое главное — это единение. И в день закрытия со сцены прозвучали очень точные слова о том, что подвиг Владислава Духина на всех нас один. Это — настоящий источник сплочения. И сразу вспоминается отрывок из стихотворения Нины Черемухиной:

«Но мы героев не забудем, Прославим с гордостью в веках. И в миллионах наших внуков, Ты возродишься, Владислав».

Материал подготовила Камила Магамадова.