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Совет Федерации направит полпредам запрос о согласовании региональных границ
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Совет Федерации направит полпредам запрос о согласовании региональных границ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Необходимо ускорить решение вопросов, связанных с регистрацией границ между российскими регионами, заявил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, пишет ВМЕСТЕ-РФ.
Он провел заседание рабочей группы, посвященное этой теме. По словам сенатора, в ближайшие три года в Росреестр необходимо внести около 380 записей о границах. Однако есть множество спорных территорий, насчет которых регионы пока не могут договориться.
«Границы между субъектами могут быть изменены по взаимному согласию. Такое изменение границ утверждается Советом Федерации и является конституционным полномочием нашей палаты. Поэтому рабочая группа должна комплексно проанализировать практику применения закона о государственной регистрации недвижимости с тем, чтобы представить на «круглом столе», который запланирован в мае, конкретные предложения», — сказал Кутепов.
По итогам совещания было решено, что профильный комитет подготовит запрос полномочным представителям Президента в федеральных округах о согласовании региональных границ и разрешении споров.
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