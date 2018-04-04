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Вратарь Перу: нелепые голы, гол от судьи, скандалы и сейвы
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Вратарь Перу: нелепые голы, гол от судьи, скандалы и сейвы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Кажется, однажды он даже подписал контракт с двумя клубами одновременно.
«Всё это неправда. Я ни с кем ни о чём не говорил. Я только встретился со своими агентами в Лиме и рассмотрел все предложения». Посты в «Твиттере» и интервью, в которых футболист повторяет, что «просто хочет носить форму „Веракруса“, и больше ничего». Почему вратарю сборной — участницы чемпионата мира так хочется играть за команду, которая в последние годы борется за выживание в чемпионате Мексики? Это сложно объяснить, придётся сделать отступление.
Июнь 2016 года. Гальесе — вратарь перуанского клуба «Хуан Аурич», его контракт действует ещё полгода. Продлевать его футболист не собирается, поэтому и он, и клуб ищут ему новую команду.
Её нашли: мексиканский «Веракрус», команда из нижней половины таблицы. Стороны договорились, и Гальесе стал игроком «Веракруса». Он обошёлся в 500 тыс. евро: дешевле рыночной цены, но, учитывая, что у него заканчивался контракт, это обычная сделка.
Но вдруг появился ещё один претендент на вратаря. Мексиканский клуб «Тигрес» (тот, где играет Жиньяк). Солидный клуб: чемпион Апертуры трёх последних лет, финалист Кубка Либертадорес — 2015. И вот этот клуб сделал заявление. Оказывается, Гальесе уже подписал контракт с «Тигресом».
Чей вратарь?
Президент «Тигреса» Алехандро Родригес сообщил, что Педро Гальесе заключил с его клубом предварительный контракт. Согласно контракту, он становился игроком «Тигреса» с 2017 года, как только станет свободным агентом. «Педро Гальесе подписал с нашим клубом контракт, который вступает в силу с января 2017 года. Он рассчитан на три года. Мы ждём Педро в январе».
Гальесе опроверг информацию. А его клуб «Хуан Аурич» сообщил, что контактов с «Тигресом» не было. В официальном заявлении сказано: «Мы не получали ни сейчас, ни ранее никакого предложения от футбольного клуба „Тигрес“ касательно игрока Гальесе. Единственное предложение поступило от клуба „Веракрус“, с которым мы договорились о переходе. Мы оставляем за собой право обратиться в суд, чтобы защитить свои интересы».
«Тигрес» ответил. Снова высказался президент клуба Родригес. «Мы всегда ведём дела прозрачно. По правилам ФИФА любой футболист может заключать контракт с новой командой, когда до конца действующего контракта остаётся полгода. Соглашение, которое мы подписали с игроком, вступает в силу в январе 2017 года. До тех пор он может играть где угодно. За сборную, в своей стране, в Мексике — нам всё равно. Но с января у него контракт с нами. Если будет ещё какое-то соглашение, мы обратимся в суд». И снова Гальесе всё опроверг. А владелец «Веракруса» Фидель Кури был ещё конкретнее: «Не знаю, что происходит с руководством „Тигреса“, но им пора притормозить. Их с Гальесе ничего не связывает. Мы приобрели его непосредственно у клуба „Хуан Аурич“. Он от нас никуда не уйдёт». Одновременно портал Trome опубликовал аудиозапись. Предположительно на ней слышны голоса Гальесе и президента Федерации футбола Перу Эдвина Овьедо. Президент предупреждает игрока, чтобы тот перешёл в «Веракрус», в противном случае «он может забыть о вызовах в сборную».
Тут Гальесе сказал, что всё это неправда. «Я ни с кем не разговаривал, я хочу играть за „Веракрус“. На аудио не мой голос. Он похож, но это не мой голос». Федерация футбола Перу тоже сделала заявление: «Эдвин Овьедо категорически опровергает подлинность опубликованного аудио». Тема исчерпана? Нет, неожиданно выступил президент «Хуана Аурича» Сесар Альба: «Все, кто знаком с Гальесе, понимают: это его голос. Что ему нужно, так это объяснить, зачем он всё это наговорил».
Одновременно появился ещё один участник: агент Рональд Барони. Журналисты La Aficion сообщили, что именно был посредником между «Тигрес» и Гальесе. Тут же включился президент «Аурича» Альба и обвинил агента в непрозрачной деятельности и давлении на игрока. Барони смачно ответил президенту в «Твиттере». «Я не вчера пришёл в этот бизнес и не позволю так со мной разговаривать». И ещё: «Я плохой бизнесмен? Хорошо, тогда пусть он расскажет, как он сумел так переобуться в прыжке с этой прозрачной сделкой. Поговорим о прозрачности».
«Веракрус»: символическая сборная, запас, капитанская повязка
Всё это звучит очень странно, но наш герой на протяжении всей карьеры становится участником необычных ситуаций. Самая необычная случилась в 2015 году в чемпионате Перу. Команда Гальесе проиграла матч со счётом 2:3, а решающий гол был забит после голевого паса судьи. Правда, арбитр Луис Гарай Эвиа не виноват. А кто виноват? Ну, посмотрите, как Гальесе выбил мяч. От судьи мяч отлетел к форварду, и тот в одно касание переправил мяч в ворота. Вынести мяч в судью и пропустить гол? Да, мы говорим о необычном вратаре.
Но вернёмся к истории с двумя контрактами. На фоне скандала Гальесе начал играть за «Веракрус». И своей игрой просто заставил всех забыть о конфликте. Его особенность — чередование выдающихся сейвов с ошибками — проявилась особенно ярко. Вот такой гол он привёз в одном из первых матчей. Получил пас от защитника и подарил сопернику.
В течение следующего месяца Гальесе пропустил гол в чемпионате Мексики на 27-й секунде, а в сборной капитулировал после несильного удара со штрафного. Одновременно Гальесе попал в символическую сборную чемпионата Мексики за июль. Крайности? Обычное дело. В сентябре Гальесе перестал попадать в основу «Веракруса». Сначала из-за травмы руки, а потом по спортивным причинам. 1 октября в программе Univisión журналисты задались вопросом о его соответствии уровню чемпионата Мексики. Последние матчи Апертуры (ноябрь) он заканчивал в запасе. Но речь об очень непредсказуемом игроке, поэтому уже через три месяца Гальесе не только вернулся в стартовый состав новой команды, но и стал в ней капитаном. В начале 2018 года он тащил команду, пока не получил травму колена. Без него «Веракрус» в первых двух матчах пропустил семь голов.
А что со вторым клубом? Удивительно тихо и незаметно тема сошла на нет. «Тигрес» купил вратаря Эдоардо Фернандеса и перевёл в основу вратаря «молодёжки» и потерял интерес к Гальесе. Президент «Тигреса» сказал, что клуб решил проблему с вратарской линией. Конфликт закончился ничем.
Опора сборной Перу
Гальесе вытащил для сборной ничью в Аргентине в предпоследнем туре квалификации к чемпионату мира. А в решающий момент матчей плей-офф с Новой Зеландией потащил удар Криса Вуда в упор с шести метров. Кстати, он был героем Кубка Америки 2015 года, в котором перуанцы взяли бронзу. Иногда он ошибается, иногда выходит далеко из ворот, но Гальесе — один из немногих, кто пережил недавнюю революцию в сборной и сохранил своё место. Если вы посмотрели видео в этом материале и не совсем понимаете, почему Гальесе номер один в Перу и почему за ним гонялся лидер чемпионата Мексики, вам поможет ещё одно видео. Подборка сейвов ценна даже не сама по себе: такие подборки есть у всех вратарей. Но не все набирают миллион просмотров.
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