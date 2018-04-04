Зампредседателя СКР: употребление допинга способствует распространению наркомании

МОСКВА, 4 апреля. / ТАСС /. Введение в России уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга обусловлено тем, что нарушение антидопинговых правил способствует распространению в стране наркомании, что несет опасность для общества. Об этом во время конференции «Спорт в национально-правовом и международно— правовом измерении: актуальные проблемы» в Институте законодательства и сравнительного правоведения рассказал заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров

Закон, который вводит уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, вступил в силу в ноябре 2016 года.

"Чем же руководствовался российский законодатель, посчитав необходимым установление уголовной ответственности за ряд деяний, связанных с нарушением антидопинговых правил? На наш взгляд, общественная опасность таких деяний обусловлена тем, что допинг представляет серьезную угрозу для здоровья спортсменов и других лиц. Так, в период с 1975 по 1980 год в мире среди спортсменов было зарегистрировано свыше 200 смертельных случаев, связанных с применением допинга", — сказал Федоров.

"Кроме того, нарушение антидопинговых правил способствует распространению наркомании, так как часть запрещенных для использования в спорте субстанций является наркотическими средствами или психотропными веществами. А также может быть признано их аналогами", — добавил он.

Допинг не представляет угрозы национальной безопасности

Вместе с тем нарушение антидопинговых правил, по словам зампредседателя СКР, не должно быть приравнено к мошенническим действиям. Даже несмотря на то, что в профессиональном спорте зачастую разыгрываются достаточно большие денежные вознаграждения, и завоевание призовых может восприниматься как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

"При первой оценке такая позиция выглядит обоснованной. Но насколько с этой позицией честен спорт, когда одним участникам запрещено применение допинга, а другим — официально разрешено по медицинским показаниям?" — заметил Федоров.

Представитель СКР также подчеркнул, что нарушение антидопинговых правил нельзя рассматривать и как угрозу национальной безопасности, поскольку она в России определяется как состояние защищенности личности общества и государства от внутренних и внешних угроз. «Сомнительно, что связанные с допингом преступления могут представлять угрозу национальной безопасности при вышеизложенном ее понимании», — подчеркнул он.

В среду стало известно, что Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Чувашской Республики провести проверку в связи с прекращением первого в России уголовного дела о склонении спортсмена к допингу.

Согласно статье 230.2 УК РФ, тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену независимо от его согласия запрещенную субстанцию, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.