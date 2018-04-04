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Бен Арфа может заменить Мареза в «Лестере»
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Бен Арфа может заменить Мареза в «Лестере» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа может вернуться в Премьер-лигу.
Как сообщает Le Parisien, в случае продажи Рияда Мареза «Лестер» пригласит Бен Арфа. Летом француз станет свободным агентом, а продление контракта с «ПСЖ» исключается. Привлечь Бен Арфа к переходу в «Лестер» может наставник «лис» Клод Пюэль, работавший с ним в «Ницце» в сезоне 2015/16. На футболиста также претендует «Монреаль Импакт» и ряд французских клубов.
31-летний Бен Арфа выступал в Премьер-лиге с 2010 по 2015 год в составе «Ньюкасла» и «Халл Сити».
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