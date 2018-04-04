Ещё
«Луч-Энергию» наказали закрытием трибун и оштрафовали за поведение болельщиков и Григоряна
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Луч-Энергию» наказали закрытием трибун и оштрафовали за поведение болельщиков и Григоряна 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании «Луча-Энергии» после оскорблений болельщиками главного тренера команды Александра Григоряна. Уже неоднократно во Владивостоке с фанатской трибуны хозяев звучат оскорбительные скандирования в адрес Григоряна. Это уже 4-й подобный случай. В позапрошлом туре первенства ФНЛ Григорян даже выходил на поле, чтобы пойти разобраться, но футболисты его не пустили.
— Мы штрафовали «Луч», но теперь наступили строгие меры. На ближайший домашний матч доступ в сектор 8 северной трибуны будет закрыт. Кроме того, «Луч» оштрафован на 10 тысяч рублей, — отметил Григорьянц. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Николай Кулемин: "Из сборной России со мной еще не связывались" На Кубани завершены основные строительные работы на базах ЧМ-2018 Эрнесто Вальверде: "Не нравится, когда говорят, что "Барса" может решить все вопросы в первом матче"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Умер бывший тренер «Челси»
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение