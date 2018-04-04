«Луч-Энергию» наказали закрытием трибун и оштрафовали за поведение болельщиков и Григоряна 

Спорт-Экспресс: последние новости

Николай Кулемин: "Из сборной России со мной еще не связывались"

На Кубани завершены основные строительные работы на базах ЧМ-2018

Эрнесто Вальверде: "Не нравится, когда говорят, что "Барса" может решить все вопросы в первом матче"