«Луч-Энергию» наказали закрытием трибун и оштрафовали за поведение болельщиков и Григоряна 

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании «Луча-Энергии» после оскорблений болельщиками главного тренера команды Александра Григоряна. Уже неоднократно во Владивостоке с фанатской трибуны хозяев звучат оскорбительные скандирования в адрес Григоряна. Это уже 4-й подобный случай. В позапрошлом туре первенства ФНЛ Григорян даже выходил на поле, чтобы пойти разобраться, но футболисты его не пустили.
— Мы штрафовали «Луч», но теперь наступили строгие меры. На ближайший домашний матч доступ в сектор 8 северной трибуны будет закрыт. Кроме того, «Луч» оштрафован на 10 тысяч рублей, — отметил Григорьянц. (Филипп ПАПЕНКОВ)