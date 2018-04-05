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Депутат Госдумы попросил фанатов ЦСКА вести себя осторожнее в Лондоне
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Депутат Госдумы попросил фанатов ЦСКА вести себя осторожнее в Лондоне 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал болельщиков московского ЦСКА, которые собираются посетить гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», соблюдать меры предосторожности и вести себя культурно. Слова Дегтярева приводит «Спорт-Экспресс».
"Во-первых, я хочу пожелать нашим болельщикам в Лондоне увидеть красивый футбол и зрелищную игру любимой команды, поддержать наших спортсменов. Во-вторых, совместить любовь к спорту и туризму — познакомиться с историей и культурой страны, которую довелось посетить. Конечно, как и в любой поездке следует соблюдать все меры предосторожности и правила поведения", — сказал он.
При этом депутат подчеркнул, что болельщики московского клуба не должны ожидать антироссийских настроений в Англии.
"Нашим фанатам не стоит настраиваться на проявление русофобии в Лондоне, также как и англичанам ожидать агрессивного поведения от российских болельщиков. «Дело Скрипалей» уже набило оскомину. Футбол тут ни при чем. Давайте получать удовольствие от игры. Спорт объединяет", — заключил Дегтярев.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в 22:05 мск.
Ранее председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал фанатов красно-синих не поддаваться на провокации англичан.
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