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Михаил Дегтярев: «После визита к нам на ЧМ и австралийцы, и болельщики из других стран получат прививку от русофобии»
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Михаил Дегтярев: «После визита к нам на ЧМ и австралийцы, и болельщики из других стран получат прививку от русофобии» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев негативно оценил рекомендацию правительства Австралии, которое дало совет местным болельщикам не ехать на чемпионат мира 2018 года в России. Парламентарий, напротив, пригласил заокеанских гостей в Россию, чтобы те ответили гостеприимство нашей страны.
— Такими действиями правительства западных стран наказывают не только своих болельщиков, но и свои сборные, лишая их поддержки, — отметил Дегтярев. — Спорт должен быть вне политики. Мы с нетерпением ждем наших заокеанских гостей на празднике футбола в России. Мы уверены, что чемпионат мира-2018 в России станет самым зрелищным в истории турниров и пройдет на высочайшем организационном уровне. Совместно с представителями правоохранительных органов стран-участниц будет обеспечена безопасность спортивных мероприятий. А после визита к нам и австралийцы, и болельщики из других стран получат прививку от русофобии и, не задумываясь, вновь вернутся в гостеприимную Россию. (Андрей СИЗЯКИН)
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