Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Олег Сорокин исключен из «Единой России»

Такое решение было принято политсоветом местного отделения Канавинского района 4 апреля — сообщает пресс-служба партии.

Причина исключения — управление квадроциклом в нетрезвом состоянии. Решение суда о лишении депутата водительских прав вступило в силу 30 марта.

«Управление членом партии транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является действием, дискредитирующим партию и несовместимым с его членством в «Единой России» , — говорится в сообщении.