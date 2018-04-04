Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Олег Сорокин исключен из «Единой России» 

Такое решение было принято политсоветом местного отделения Канавинского района 4 апреля — сообщает пресс-служба партии.
Причина исключения — управление квадроциклом в нетрезвом состоянии. Решение суда о лишении депутата водительских прав вступило в силу 30 марта.
«Управление членом партии транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является действием, дискредитирующим партию и несовместимым с его членством в «Единой России», — говорится в сообщении.
Кроме того, 17 апреля на собрании фракции «Единой России» в Гордуме будет рассмотрен вопрос об исключении Олега Сорокина из фракции, — сообщила ее руководитель Елизавета Солонченко.