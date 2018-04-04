Олега Сорокина выгнали из партии за «пьяное вождение»

Ранее мы рассказывали, что Сорокин в протоколе написал: «Не согласен, совершенно трезвый, оговорили». Он заявил, что его спутали с тезкой, который сейчас сидит в СИЗО

Теперь политсовет местного отделения «Единой России» Канавинского района исключил Олега Сорокина из рядов партии. Об этом сообщает «Единая Россия».

В ближайшее время депутатами городской думы будет также рассмотрен вопрос о его исключении из фракции.

— Нижегородское региональное отделение партии со всей ответственностью подходит к вопросам партийной репутации и проявляет жесткую позицию по отношению к тем, кто ее дискредитирует, — говорится в официальном сообщении «Единой России».

17 апреля на собрании фракция «Единая Россия» в Думе Нижнего Новгорода будет рассмотрен вопрос об исключении Олега Сорокина из фракции «Единая Россия» городской Думы. Об этом сообщила руководитель фракции Елизавета Солонченко.

После инцидента в Малом Суходоле депутат был лишен водительских прав на год и семь месяцев и оштрафован на 30 тысяч рублей.