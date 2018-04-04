Ещё
Георгий Ярцев: «Чемпионом станет „Спартак“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Георгий Ярцев: «Чемпионом станет „Спартак“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-главный тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев во время выступления на мероприятии в Госдуме, посвященном финансированию профессиональных клубов, высказался по проблеме, которую несет система осень-весна для календаря, а также дал прогноз на исход чемпионской гонки.
— На совещании вы критиковали составителей календаря. Не считаете, что система осень-весна — это большая проблема для всего нашего футбола?
— Вы ответили на этот вопрос. Как при нашей географии, от Калининграда до Владивостока, иметь такой календарь? Мы что, не знаем, что у нас в ноябре завьюжит-заметет? Ведь над календарем нужно сидеть, делать его компактным. Невозможно делать так, чтобы один матч на выезде — один дома, тем более, в первой лиге. Сейчас все заняты чемпионатом мира. Но наступит момент, когда нужно выяснить, как нам сделать календарь легче, лучше. В матче «Локомотив» — «Спартак» мог определиться чемпион страны. И в таких условиях одно нелепое движение, и чемпионат подвиснет из-за одной снежинки. Так нельзя. Нужно реформировать первую лигу, она должна быть поделена на 2-3 зоны — это материально выигрышно, ты не летаешь из стороны в сторону, сохраняется время на тренировочный процесс.
— Кто станет чемпионом страны в этом году?
— «Спартак». (Сергей ЕГОРОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Розегнал завершил карьеру футболиста Чем отличаются Миранчуки? Отвечают сами братья Виргил ван Дейк: "Я мог перейти в "Манчестер Сити", а не в "Ливерпуль"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Умер бывший тренер «Челси»
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение