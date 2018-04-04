Георгий Ярцев: «Чемпионом станет „Спартак“

Экс-главный тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев во время выступления на мероприятии в Госдуме , посвященном финансированию профессиональных клубов, высказался по проблеме, которую несет система осень-весна для календаря, а также дал прогноз на исход чемпионской гонки.

— На совещании вы критиковали составителей календаря. Не считаете, что система осень-весна — это большая проблема для всего нашего футбола?

— Вы ответили на этот вопрос. Как при нашей географии, от Калининграда до Владивостока, иметь такой календарь? Мы что, не знаем, что у нас в ноябре завьюжит-заметет? Ведь над календарем нужно сидеть, делать его компактным. Невозможно делать так, чтобы один матч на выезде — один дома, тем более, в первой лиге. Сейчас все заняты чемпионатом мира. Но наступит момент, когда нужно выяснить, как нам сделать календарь легче, лучше. В матче «Локомотив» — «Спартак» мог определиться чемпион страны. И в таких условиях одно нелепое движение, и чемпионат подвиснет из-за одной снежинки. Так нельзя. Нужно реформировать первую лигу, она должна быть поделена на 2-3 зоны — это материально выигрышно, ты не летаешь из стороны в сторону, сохраняется время на тренировочный процесс.

— Кто станет чемпионом страны в этом году?