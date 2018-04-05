Юные спортсмены из Рязанского стали трехкратными чемпионами России по бадминтону 

Члены спортивного клуба «Бадминтоник» школы №777, которая находится в Рязанском районе, в третий раз выиграли кубок чемпионата России по бадминтону. Об этом сообщила заместитель директора по содержанию образования школы Мария Смирнова.
— Наши воспитанники получили кубок Министерства спорта РФ, памятные плакетки с Мудрой совой — символом соревнований, а также право представлять Россию на международных школьных бадминтонных стартах, — рассказала Мария Смирнова.
По словам Смирновой, в соревнованиях приняли участие представители девяти сильнейших школьных клубов по бадминтону. (мю)