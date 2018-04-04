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Виргил ван Дейк: «Я мог перейти в „Манчестер Сити“, а не в „Ливерпуль“
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Виргил ван Дейк: «Я мог перейти в „Манчестер Сити“, а не в „Ливерпуль“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» заявил, что мог перейти в команду Хосепа Гвардьолы. По словам 26-летнего голландца, он захотел работать с тренером «красных» Юргеном Клоппом.
— В ноябре я окончательно определился, что хочу играть за «Ливерпуль», когда мы проиграли на «Энфилде» 0:3. По атмосфере на трибунам «красные» похожи на «Селтик», где я играл раньше, — сказал в интервью Goal.com ван Дейк.
Напомним, что зимой «Ливерпуль» купил ван Дейка у «Саутгемптона» за рекордные для игроков обороны 78,8 миллионов евро.
Ливерпуль — Манчестер Сити
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