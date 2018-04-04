Глушаков: «ваши ожидания — ваши проблемы»? С годами понял, такое может аукнуться

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков признался, что национальной команде не хватает поддержки от болельщиков.

«Было ощущение, что нет единства болельщиков при поддержке сборной на товарищеских матчах. Также было и с Аргентиной, все пришли посмотреть на Мессии. Когда он был с мячом, все охали и ахали. Не хватает поддержки сборной. Для нас вопрос — почему так? Понятно, что нет результата, но всё же это одна страна, поддержка очень нужна.