Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков признался, что национальной команде не хватает поддержки от болельщиков.
«Было ощущение, что нет единства болельщиков при поддержке сборной на товарищеских матчах. Также было и с Аргентиной, все пришли посмотреть на Мессии. Когда он был с мячом, все охали и ахали. Не хватает поддержки сборной. Для нас вопрос — почему так? Понятно, что нет результата, но всё же это одна страна, поддержка очень нужна.
Фраза «ваши ожидания — ваши проблемы» одного из футболистов? Нужно думать, что ты говоришь, фильтровать. Нужно быть сдержанным. С годами я это понял, потому что потом подобное может аукнуться. Русскому народу надо отодвигать клубные принципы в болении за сборную и объединяться», — сказал хавбек в эфире программы «Глушаков с Алексеем Ягудиным».