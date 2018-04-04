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Денис Глушаков: «Понятно, что нет результата, есть какие-то обиды на футболистов. Но болеть же надо за страну»
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Денис Глушаков: «Понятно, что нет результата, есть какие-то обиды на футболистов. Но болеть же надо за страну» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков в интервью олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину отметил, что болельщикам стоило воздержаться от оскорблений игроков национальной команды в последних контрольных матчах. По его словам, когда играет сборная, клубные интересы должны отодвигаться в сторону, а болельщики должны объединяться и поддерживать национальную команду.
— Возвращаясь к чемпионату мира, который пройдет в нашей стране. Совсем недавно состоялся матч с Бразилией в Лужниках на глазах у 60 тысяч зрителей. У тебя не было ощущения, что люди пришли просто посмотреть на обновленные «Лужники» или потому что престижно побывать на игре Бразилии и России? Не было единства, не было помощи команде со стороны ее болельщиков…
— Такое ощущение было и на матче с Аргентиной, когда вообще было открытие «Лужников». Похоже, всем интересно было посмотреть новый стадион после реконструкции, на Аргентину с Месси, наверное, шли. Когда Месси был с мячом, все охали и ахали. Пришли на него посмотреть, как в театр. Конечно, нам не хватало поддержки болельщиков… Понятно, что нет результата, есть какие-то обиды на футболистов. Но болеть же надо за страну.
— «Ваши ожидания — ваши проблемы», — все мы помним эту реплику известного игрока в ответ на вопрос, прочему сборная так играет. По мнению Дениса Глушакова, капитана «Спартака», что нужно было тогда делать — отвечать или промолчать?
— Надо было подумать, что говоришь, и сдерживать эмоции. Каждый может высказывать свое мнение, но с годами я стал понимать, что надо быть сдержанней и фильтровать разговор. То, что ты говоришь, потом может тебе аукнуться.
— Болельщики, которые были такими пассивными во время вашей игры с Бразилией, потом якобы выкривали оскорбления. Это правда или вымысел?
— Сам не слышал, потому что был в центре поля. Слышал Дима Комбаров, он мне потом рассказал, что скандировали неприятные слова. И Игорь Акинфеев тоже рассказывал, что на разминке ему выкрикивали оскорбления… Когда играет сборная, клубные интересы должны отодвигаться в сторону, болельщики должны объединяться и поддерживать ту команду, на которую они пришли посмотреть.
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