Глушаков: почему не вышло с ЧМ-2014 и Евро-2016? Нынче все умеют играть в футбол 

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о настроениях в национальной команде после вылета с ЧМ-2014 и Евро-2016. «Какие ощущения были, когда в 2014 году вылетели с чемпионата мира? Было стыдно. Всегда стыдно, что не можем пройти. Не могу сказать, что сборная Алжира — лёгкая команда. Немцам с ними было нелегко. Сейчас все умеют играть в футбол.
Почему на Чемпионате Европы-2016 не получилось? Всё хорошо начиналось, ничья с Англией. Допустили ошибки, вроде хотели, могли, но не получилось. Вроде всё по зубам, едешь с хорошими мыслями и адреналином. Но так складывается, что в последних матчах решается наша судьба, и мы не выходим», — сказал Глушаков в эфире программы «Глушаков с Алексеем Ягудиным».