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Суд подтвердил, что «Кубань» должна расплатиться с Петреску
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Суд подтвердил, что «Кубань» должна расплатиться с Петреску 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу подчеркнул, что клуб должен расплатиться с его клиентом, и это подтвердил суд. «Кубань» и Петреску расторгли соглашение в октябре прошлого года. В декабре палата по разрешению споров РФС бязала «Кубань» погасить задолженность перед Петреску и запретила клубу регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры. В феврале Петреску подал документы в палату по разрешению споров ФИФА.
— Есть определение суда, где еще раз подтвердили, что «Кубань» обязана расплатиться. Теперь дело за РФС, — цитирует «Р-Спорт» Пырнэу. — По регламенту РФС должен уведомить за четыре дня о следующем заседании. Когда это произойдет, я не знаю. Если РФС снимет очки с «Кубани», то претензий никаких нет.
Не знаю, что можно еще придумать РФС. Только что-то из разряда фантастики, чтобы не принять решение, которое обусловлено регламентом.
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