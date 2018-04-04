Суд подтвердил, что «Кубань» должна расплатиться с Петреску

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу подчеркнул, что клуб должен расплатиться с его клиентом, и это подтвердил суд. «Кубань» и Петреску расторгли соглашение в октябре прошлого года. В декабре палата по разрешению споров РФС бязала «Кубань» погасить задолженность перед Петреску и запретила клубу регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры. В феврале Петреску подал документы в палату по разрешению споров ФИФА.

— Есть определение суда, где еще раз подтвердили, что «Кубань» обязана расплатиться. Теперь дело за РФС, — цитирует «Р-Спорт» Пырнэу. — По регламенту РФС должен уведомить за четыре дня о следующем заседании. Когда это произойдет, я не знаю. Если РФС снимет очки с «Кубани», то претензий никаких нет.

Не знаю, что можно еще придумать РФС. Только что-то из разряда фантастики, чтобы не принять решение, которое обусловлено регламентом.