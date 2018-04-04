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Специалисты СДЦ «Брэк» провели соревнования по плаванию среди «особенных» спортсменов
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Специалисты СДЦ «Брэк» провели соревнования по плаванию среди «особенных» спортсменов 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно-досуговый центр „Брэк“ организовало и провело соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Заплывы состоялись в бассейне физкультурно-спортивного комплекса „Яуза“ по адресу: Олонецкий проезд, дом 5 в рамках районного этапа спартакиады „Мир равных возможностей“.
В соревнованиях приняли участие жители Бабушкинского района. Дистанция составила 25 метров. Победители были награждены грамотами и медалями. (ск)
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