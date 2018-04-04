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В Москве проектируется более 180 км метро — Хуснуллин
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В Москве проектируется более 180 км метро — Хуснуллин 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Специалисты занимаются проектированием порядка 180 км линий подземки в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В работе отдельные участки Большой кольцевой линии (БКЛ) и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий», — отметил чиновник.
Замглавы города добавил, что проектирование участков Большой кольцевой линии должны закончить к концу 2018 года.
Также специалисты занимаются проектированием участков Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской линий и некоторых других.
Кроме того, началась подготовка градостроительной документации по Рублево-Архангельской линии.
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