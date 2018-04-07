Семак: опасений, что «Уфа» после поражения в Туле окажется в яме, у нас нет

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.

«Думаю, на быстрый пропущенный гол команда отреагировала хорошо. Мы достаточно быстро смогли сравнять счёт и играли неплохо, по крайней мере до того момента, когда отыгрались. У нас есть определённые проблемы — пропустим и потом начинаем играть. Надо играть активнее, и возможности для этого были.

В целом какими-то периодами мы слишком прижимались к своим воротам, позволяли сопернику делать много фланговых передач в штрафную. Игра была равная, могло всё закончиться по-разному. У Слая был прекрасный момент, но он, к сожалению, не попал по воротам. Могли взять очки, но не получилось. Будем готовиться к следующему матчу. Почему остановились после того, как отыгрались? Думаю, это психология. Успокаиваешься. Когда нужно забивать, ты идёшь вперёд, думаешь о том, как забить. При равном счёте есть момент ожидания, передышки, потому что затрачиваются определённые силы для того, чтобы играть активнее и создавать моменты. С этим связано затишье, над которым нужно работать. Сегодня игра была не такая содержательная, как в предыдущих матчах. На протяжении всего матча не было цельности в наших действиях. Отрезками была неплохая игра, и я думаю, что мы можем играть лучше и должны от этого отталкиваться.

Опасений, что команда после нового поражения окажется в яме, у нас нет. Мы работаем, настраиваемся на каждый матч. Когда-то получается выигрывать, когда-то нет. Случаются обидные поражения, но что делать — нужно работать и двигаться дальше», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».