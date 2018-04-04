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Футболисты из Марушкинского примут участие в турнире
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Футболисты из Марушкинского примут участие в турнире 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сборная «НовоМосква» 7 апреля примет участие в турнире по мини-футболу. В состав команды войдут и ребята из поселения Марушкинское.
— Сейчас атлеты активно готовятся к турниру. Тренировки проходят три раза в неделю на базе Спортивно-досугового центра «Маяк». От нашего поселения выступят четыре футболиста 2004-2005 годов рождения. Надеемся, что ребята смогут достойно сыграть, — сообщили в администрации поселения Марушкинское.
Отметим, что в состав сборной войдут и футболисты из Кокошкино. Общее количество участников команды «НовоМосква» составляет 13 человек.
Турнир пройдет в городе Апрелевка. Соревнования будут посвящены футболисту Эдуарду Стрельцову.
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