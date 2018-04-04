Глушаков: темы расизма и допинга в России раздувают перед ЧМ. Пускай проверяют 

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков выразил мнение, что европейские СМИ намеренно раздувают темы расизма и допинга в России перед чемпионатом мира — 2018.
«Обвинение Джикия в расизме? Это бред! Где тут расизм? Это шутка между собой, бразильцы так шутят сами. Мы поддерживаем их. Так же про меня можно сказать сметана или снежок. С Квинси у нас есть шутка про шоколад Милка: чёрный и белый. Ни у кого в уме даже не было, что так раздуют. Я думаю, что раздувают перед чемпионатом мира. И раздувают те, у кого чемпионат мира не проводится. Тоже самое и про допинг. Всё проверяют и проверяют. Пускай, мы открыты. Правильно сказал Виталий Леонтьевич Мутко, если мы под допингом так играем, то что это?» — сказал Глушаков в эфире программы «Глушаков с Алексеем Ягудиным».