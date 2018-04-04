Ещё
Глушаков: темы расизма и допинга в России раздувают перед ЧМ. Пускай проверяют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глушаков: темы расизма и допинга в России раздувают перед ЧМ. Пускай проверяют 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков выразил мнение, что европейские СМИ намеренно раздувают темы расизма и допинга в России перед чемпионатом мира — 2018.
«Обвинение Джикия в расизме? Это бред! Где тут расизм? Это шутка между собой, бразильцы так шутят сами. Мы поддерживаем их. Так же про меня можно сказать сметана или снежок. С Квинси у нас есть шутка про шоколад Милка: чёрный и белый. Ни у кого в уме даже не было, что так раздуют. Я думаю, что раздувают перед чемпионатом мира. И раздувают те, у кого чемпионат мира не проводится. Тоже самое и про допинг. Всё проверяют и проверяют. Пускай, мы открыты. Правильно сказал Виталий Леонтьевич Мутко, если мы под допингом так играем, то что это?» — сказал Глушаков в эфире программы «Глушаков с Алексеем Ягудиным».
Чемпионат.com: последние новости
Гончаренко: надо судить о команде по готовности, а не по сентябрю прошлого года Кубок России. «Крылья Советов» — «Спартак» — 1:3. 4 апреля 2018 года. Обзор Арбелоа: Роналду может покинуть Землю и играть с марсианами, тут он уже закончил
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку27
Умер бывший тренер «Челси»3
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение