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Денис Глушаков: Слухи о конфликте в «Спартаке» — попытка конкурентов раскачать нашу лодку
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Денис Глушаков: Слухи о конфликте в «Спартаке» — попытка конкурентов раскачать нашу лодку 

Советский спорт 2 часа назад
«Не было никакого конфликта. Могли быть какие-то разногласия. Когда тренер что-то требует, мог ответить как капитан. Но мы всегда уважительно и профессионально относимся друг к другу, выслушаем и найдем золотую середину. Слухи о конфликте в команде — больше шумиха, попытка конкурентов раскачать нашу лодку», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».
«Спартак» после 24-х туров РФПД занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка. У железнодорожников есть игра в запасе.
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