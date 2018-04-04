«Не было никакого конфликта. Могли быть какие-то разногласия. Когда тренер что-то требует, мог ответить как капитан. Но мы всегда уважительно и профессионально относимся друг к другу, выслушаем и найдем золотую середину. Слухи о конфликте в команде — больше шумиха, попытка конкурентов раскачать нашу лодку», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».
«Спартак» после 24-х туров РФПД занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка. У железнодорожников есть игра в запасе.