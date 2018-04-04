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Муту станет тренером
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Муту станет тренером 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом румынский футболист Адриан Муту возглавит клуб «Астра» из города Джурджу, сообщает Football Italia
По сведениям издания, руководство клуба решило назначить 39-летнего Муту наставником, после двух поражений команды подряд в чемпионском раунде румынского чемпионата.
При этом у него нет необходимой лицензии, чтобы быть главным тренером. Поэтому Муту будет числиться ассистентом главного тренера.
Стоит отметить, что в 2004 году Муту был уволен из «Челси» из-за употребления наркотиков.
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