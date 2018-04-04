Венгер прокомментировал напряжённые отношения между Великобританией и Россией

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал отношения между Великобританией и Россией в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

"Никто не знает, что действительно происходит за кулисами. Это дипломатические отношения между Англией и Россией, достаточно напряженные на данный момент. Я лишь надеюсь, что это никак не коснется наших матчей и болельщиков — как российских, приехавших сюда, так и англичан, которые планируют посетить ответную игру", — цитирует Венгера Football London.