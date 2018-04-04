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Маурисио Перейра: Вряд ли в Петербурге у нас будет много моментов, надо выжать из них максимум
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Маурисио Перейра: Вряд ли в Петербурге у нас будет много моментов, надо выжать из них максимум 

Советский спорт 2 часа назад
— Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист — большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах — подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение, — сказал Перейра.
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