Несколько шахматных турниров прошло в клубе «Октябрьский»

Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» провели два турнира 1 апреля. Один из них был приурочен к 209-летию со дня рождения Николая Гоголя

— Как раз 1 апреля прошло 209 лет со дня рождения великого писателя, поэтому мы приурочили к этому событию финал утешительного блиц-турнира. Всего посоревновались шесть участников, — рассказал директор учреждения Сергей Куракулов

Второе мероприятие приурочили ко Дню смеха. Был 41 участник. Допускались спортсмены с рейтингом Эло до 2 300.

Эло — специальный способ определения относительной силы игроков, разработанный Арпадом Эло, американским профессором физики.