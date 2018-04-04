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Несколько шахматных турниров прошло в клубе «Октябрьский»
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Несколько шахматных турниров прошло в клубе «Октябрьский» 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» провели два турнира 1 апреля. Один из них был приурочен к 209-летию со дня рождения Николая Гоголя.
— Как раз 1 апреля прошло 209 лет со дня рождения великого писателя, поэтому мы приурочили к этому событию финал утешительного блиц-турнира. Всего посоревновались шесть участников, — рассказал директор учреждения Сергей Куракулов.
Второе мероприятие приурочили ко Дню смеха. Был 41 участник. Допускались спортсмены с рейтингом Эло до 2 300.
Эло — специальный способ определения относительной силы игроков, разработанный Арпадом Эло, американским профессором физики.
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