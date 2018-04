Пинар стал первым международным послом «Эвертона»

36-летний футболист завершил карьеру месяц назад. «Я вернулся домой», — написал Пинар в своем Твиттере.

За «Эвертон» Пинар провел более 200 матчей и забил 25 мячей. Он также известен по выступлениям за «Аякс», дортмундскую «Боруссию» и «Тоттенхэм».

I'm coming home! Honoured to be named as Everton International Ambassador.

— Steven Pienaar

— Steven Pienaar