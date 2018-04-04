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Дмитрий Ковалев: «Россия пока не думает о Чехии. Работаем над командными действиями»
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Дмитрий Ковалев: «Россия пока не думает о Чехии. Работаем над командными действиями» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
С 1 апреля сборная России находится в македонском Скопье на тренировочном сборе в рамках подготовки к стыковым матчам чемпионата мира-2019 против национальной команды Чехии. В столице Македонии россияне пробудут до 9 апреля. Как проходит сбор, «СЭ» рассказал правый крайний "Спартака" и сборной России Дмитрий Ковалев.
— Тренируемся дважды в день, условия прекрасные, температура +20 градусов, — отметил Ковалев. — В этом же тренировочном комплексе обычно готовится к матчам победитель Лиги чемпионов прошлого сезона, «Вардар». И игровая площадка, и тренировочный зал — все рядом, никуда не нужно ездить. В полном составе команда собралась во вторник, 3 апреля, когда приехали ребята из немецких клубов. Пока о Чехии не думаем. Работаем над командными действиями. Тренеры говорят, что поработаем и над физической подготовкой — благо, все условия для нас здесь созданы.
В расположение сборной я приехал в отличном настроении: «Спартак» побеждает и продолжает оставаться фаворитом в борьбе за первое место в регулярном чемпионате, что, несомненно, добавляет положительных эмоций.
Напомним, что матчи Россия — Чехия пройдут 8 июня в Пльзени и 12 июня в Перми. (Антон ХАЛИЗОВ)
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