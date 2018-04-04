Пермский приют для кошек «Матроскин» отметит новоселье

Приют для кошек «Матроскин» приглашает пермяков на новоселье. 8 апреля в 13.00 пройдёт официальное открытие нового приюта.

«Пожалуйста, приходите на новоселье, мы так долго все этого ждали! Мы очень хотим, чтобы каждый, кто участвовал в спасении приюта от выселения, смог прийти, ведь это наш общий праздник!», — говорит руководитель приюта Галя Море. В подарок пушистым постояльцам приюта можно принести сухие и влажные корма, лежанки и наполнители. В связи с переездом и увеличением количество подопечных приют особенно нуждается в клетках, столах, шкафах и стеллажах. Напомним, в конце года над приютом нависла угроза выселения из арендованного помещения, но тысячи неравнодушных пермяков откликнулись и помогли приобрести в помещение. На днях руководитель «Матроскина» получила свидетельство о собственности. По словам Гали Море, приют находится в собственности благотворительного фонда.

«Для нас было принципиально важно, чтобы купленное помещение принадлежало фонду, а не мне или кому-то другому. Помещение останется в собственности фонда и будет использовано исключительно в благотворительных целях», — пояснила Галя Море.

Новый приют Матроскин находится в самом центре города, в районе Монастырской, точный адрес можно узнать по телефону приюта 89028052721 (Влада) или на страничке «Матроскина» в социальной сети.