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Пермский приют для кошек «Матроскин» отметит новоселье
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Пермский приют для кошек «Матроскин» отметит новоселье 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Приют для кошек «Матроскин» приглашает пермяков на новоселье. 8 апреля в 13.00 пройдёт официальное открытие нового приюта.
«Пожалуйста, приходите на новоселье, мы так долго все этого ждали! Мы очень хотим, чтобы каждый, кто участвовал в спасении приюта от выселения, смог прийти, ведь это наш общий праздник!», — говорит руководитель приюта Галя Море. В подарок пушистым постояльцам приюта можно принести сухие и влажные корма, лежанки и наполнители. В связи с переездом и увеличением количество подопечных приют особенно нуждается в клетках, столах, шкафах и стеллажах. Напомним, в конце года над приютом нависла угроза выселения из арендованного помещения, но тысячи неравнодушных пермяков откликнулись и помогли приобрести в помещение. На днях руководитель «Матроскина» получила свидетельство о собственности. По словам Гали Море, приют находится в собственности благотворительного фонда.
«Для нас было принципиально важно, чтобы купленное помещение принадлежало фонду, а не мне или кому-то другому. Помещение останется в собственности фонда и будет использовано исключительно в благотворительных целях», — пояснила Галя Море.
Новый приют Матроскин находится в самом центре города, в районе Монастырской, точный адрес можно узнать по телефону приюта 89028052721 (Влада) или на страничке «Матроскина» в социальной сети.
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