Владимир Хашиг: «В премьере-лиге должно быть 18 клубов»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг положительно оценил идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу. По словам специалиста, Россия соответствует тому, чтобы в высшей лиге играли 18 клубов.

— Как вы относитесь к предложению Газзаева увеличить количество клубов в РФПЛ?

— Я лично за увеличение.

— До 18 или 20 команд?

— До 18. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше 18 команд. Если говорить с финансовой и инфраструктурной точки зрения, то нужно смотреть. Но по идее для такой страны и чемпионата, конечно, нужно 18 клубов.

— Стоит при этом оставлять переходные матчи?