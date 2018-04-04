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Владимир Хашиг: «В премьере-лиге должно быть 18 клубов»
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Владимир Хашиг: «В премьере-лиге должно быть 18 клубов» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг положительно оценил идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу. По словам специалиста, Россия соответствует тому, чтобы в высшей лиге играли 18 клубов.
— Как вы относитесь к предложению Газзаева увеличить количество клубов в РФПЛ?
— Я лично за увеличение.
— До 18 или 20 команд?
— До 18. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше 18 команд. Если говорить с финансовой и инфраструктурной точки зрения, то нужно смотреть. Но по идее для такой страны и чемпионата, конечно, нужно 18 клубов.
— Стоит при этом оставлять переходные матчи?
— Обязательно. (Андрей СИЗЯКИН)
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